В Башкирии зарегистрировали шесть новых рек и более десяти урочищ

Сотрудники отдела геодезии и картографии, землеустройства и мониторинга земель ежегодно выявляют географические объекты, не зарегистрированные в реестре. Обнаружить их позволяет анализ топографических карт.

— В минувшем году в государственный каталог географических наименований внесено 21 новое название, а пять наименований уточнено. Объекты расположены в Нуримановском, Иглинском, Салаватском, Буздякском, Чекмагушевском районах, — отметила начальник отдела Зухра Саитгареева.

Среди вновь зарегистрированных объектов реки Усакла, Аса, Бурла, Илбай, Ишмянкаран, Киягуш, ручей Уртаелга, лог Сафанееха, урочища Владимировка, Усаклинское, Веселое, Рябиновка, Камышлыкуль, Аккуш, Левашево, Рахмангул, Турнаялан, Михайловка, Старокуркино, Бункаово, лес Черный.

Регистрация таких объектов в реестре способствует сохранению историко-культурного наследия региона и облегчает доступ к информации для пользователей — государственных структур, исследователей и туристов.