0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
18 Февраля , 10:36

В Башкирии зарегистрировали шесть новых рек и более десяти урочищ

Всего в реестр внесено 21 новое географическое название, сообщили в Управлении Росреестра по РБ.

Альберт ЗАГИРОВ.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Сотрудники отдела геодезии и картографии, землеустройства и мониторинга земель ежегодно выявляют географические объекты, не зарегистрированные в реестре. Обнаружить их позволяет анализ топографических карт.

— В минувшем году в государственный каталог географических наименований внесено 21 новое название, а пять наименований уточнено. Объекты расположены в Нуримановском, Иглинском, Салаватском, Буздякском, Чекмагушевском районах, — отметила начальник отдела Зухра Саитгареева.

Среди вновь зарегистрированных объектов реки Усакла, Аса, Бурла, Илбай, Ишмянкаран, Киягуш, ручей Уртаелга, лог Сафанееха, урочища Владимировка, Усаклинское, Веселое, Рябиновка, Камышлыкуль, Аккуш, Левашево, Рахмангул, Турнаялан, Михайловка, Старокуркино, Бункаово, лес Черный.

Регистрация таких объектов в реестре способствует сохранению историко-культурного наследия региона и облегчает доступ к информации для пользователей — государственных структур, исследователей и туристов.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru