В Башкирии начался приём заявок на переобучение по востребованным профессиям

— По итогам минувшего года Башкортостан вошел в число регионов-лидеров по количеству получивших новые профессиональные компетенции при поддержке национального проекта «Кадры». Отучились более 3 тысяч человек, — сообщил первый заместитель министра семьи, труда и соцзащиты населения Юрий Мельников.

Для участников СВО в перечень дополнительно включено еще 20 специальностей. Это специалист по защите информации в телекоммуникационных сетях, разработчик Web и мультимедийных приложений, специалист по тестированию в области информационных технологий и другие.

Наряду с безработными получить новую профессию могут и работающие граждане. Открыт набор на обучение сварщиков ручной дуговой сварки, токарей, швей, Web-программистов, специалистов по информационной безопасности, базам данных и SQL-запросам, внедрению нейросетей. Есть и такие специальности, как 1С разработчик, экскурсовод, инструктор-методист по физкультуре и спорту, электромонтер, и ряд других.

В минувшем году самыми востребованными профессиями стали специалист по работе с информационными ресурсами и нейросетями, помощник по уходу, закройщик, лаборант химического анализа, младшая медсестра, швея, 1С программист, няня по присмотру за детьми. Популярностью также пользовались направления «инструменты искусственного интеллекта в сфере культуры» и «аналитика данных и управление персоналом».

Все желающие могут подать заявку на обучение на портале «Работа России» и пройти профориентацию в кадровом центре. Карьерные консультанты помогут подобрать наиболее подходящую программу переобучения, а также будущего работодателя. Заключение трехстороннего договора гарантирует трудоустройство.