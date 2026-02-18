ДУМ Башкирии назвало время священного поста Рамадан и размер пожертвований

Первый день поста — 19 февраля 2026 года (четверг). А первый таравих-намаз будет совершен 18 февраля 2026 года после ночного намаза Иша.

В мечетях Башкортостана таравих-намаз читается в 20 ракаатов в соответствии с ханафитским мазхабом.

Ляйлятуль-Кадр (Ҡәҙер төнө) — 16 марта.

Продолжительность месяца Рамадан составит 29 дней. Последний день поста — 19 марта, 20 марта (пятница) мусульмане отметят великий праздник Ураза-байрам.

Советом улемов Духовного управления мусульман Республики Башкортостан установлены размеры фитр-садака, фидии и нисаба на 2026 год.

Нисаб для выплаты закята в 2026 году определен в размере

940 000 рублей (по золоту).

Нисаб для выплаты фитр-садака установлен в размере

120 000 рублей (по серебру).

Минимальный размер фитр-садака составляет 200 рублей, а для тех, кто имеет возможность выплачивать закят, — 1 200 рублей.

Фидия (искупление за невозможность держать пост по состоянию здоровья при отсутствии возможности восполнить его в другое время) установлена в размере 400 рублей за каждый пропущенный день.

Фото: Александр ДАНИЛОВ.