0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
17 Февраля , 15:21

Жителям Башкирии посоветовали проверять, кто интересовался их недвижимостью

Простая мера поможет владельцам участков и квартир защититься от мошенников, сообщили в Управлении Росреестра по РБ.

Альберт ЗАГИРОВ.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Чтобы узнать, кто запрашивал информацию об объекте, нужно заказать выписку о лицах, получивших сведения о нем из реестра недвижимости. В выписке будут указаны все, кто интересовался объектом, — граждане, юрлица, органы власти и местного самоуправления, с указанием даты и исходящего номера документа. Информация о запросах органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в справке не отражается.

Получить выписку можно в офисе МФЦ или на портале госуслуг (раздел «Услуги»/«Стройка. Недвижимость»/«Справки. Выписки»/«Выписки из ЕГРН»/«Узнать, кто интересовался недвижимостью»). Услуга является платной.

Проверка поможет выявить несанкционированные запросы и предотвратить мошеннические действия с вашим имуществом.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru