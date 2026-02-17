Жителям Башкирии посоветовали проверять, кто интересовался их недвижимостью

Чтобы узнать, кто запрашивал информацию об объекте, нужно заказать выписку о лицах, получивших сведения о нем из реестра недвижимости. В выписке будут указаны все, кто интересовался объектом, — граждане, юрлица, органы власти и местного самоуправления, с указанием даты и исходящего номера документа. Информация о запросах органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в справке не отражается.

Получить выписку можно в офисе МФЦ или на портале госуслуг (раздел «Услуги»/«Стройка. Недвижимость»/«Справки. Выписки»/«Выписки из ЕГРН»/«Узнать, кто интересовался недвижимостью»). Услуга является платной.

Проверка поможет выявить несанкционированные запросы и предотвратить мошеннические действия с вашим имуществом.