В Уфе состоялась первая в этом году акция «Народный обед»

Инициаторами выступили региональное отделение «Опоры России» и банк еды «Азык-тулек». В акции приняли участие советник главы РБ по вопросам развития социальной политики Альбина Касимханова, министр предпринимательства и туризма Светлана Верещагина, председатель регионального отделения «Опоры России» Ляйсан Николаева и представители бизнес-сообщества.

Как отметила, приветствуя участников, Светлана Верещагина, идея акции отражает простую и важную мысль: счастье — в умении делиться. «Народный обед» объединил большую команду предпринимателей и еще раз подтвердил: добро всегда возвращается, подчеркнула Ляйсан Николаева.

Участники расфасовали продукты для ста продуктовых наборов общим весом 740 кг. Они будут переданы семьям и одиноким пенсионерам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

— Спасибо за поддержку организаторам форума «Своя семья». Впервые «Народный обед» мы проводили в рамках такого крупного события. Считаем, что это хорошее и продуктивное начало работы, — отметила руководитель банка еды «Азык-тулек» Юлия Назарова.

Фото: Айсылу Кадрметова.