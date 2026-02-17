0 °С
17 Февраля , 11:41

В Башкирии примут закон об ответственности за безопасность зрелищных мероприятий

На ближайшем заседании Госсобрания РБ депутаты рассмотрят в первом чтении изменения в региональный закон «О культуре». Об этом сообщает пресс-служба парламентариев республики.

«Законопроект касается обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при организации и проведении зрелищных мероприятий. На организатора возлагается обязанность заблаговременно уведомлять орган внутренних дел и муниципалитет о планируемом мероприятии – его тематике, времени и месте проведения, примерном количестве посетителей и мерах по обеспечению безопасности. Сведения должны быть предоставлены не позднее чем за десять дней до дня проведения мероприятия или же незамедлительно – если такая информация появилась в более короткий срок. Организатор зрелищ и правообладатель помещения или территории, где проводится мероприятие, обязаны обеспечить охрану и антитеррористическую защиту», - пояснил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

По словам спикера парламента, четкий порядок и понятный круг ответственных лиц дисциплинирует всех причастных к организации мероприятия ради сохранения жизней и здоровья людей.

Фото: пресс-служба Госсобрания РБ.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
