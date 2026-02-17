0 °С
17 Февраля , 17:20

В Башкирии многодетная мама дала советы родителям

Ирина Самарина из села Малояз Салаватского района всю жизнь проработала в правоохранительных органах. Вырастила четверых детей, стала бабушкой, а в 43 года родила еще одного сына. Сейчас она с полным правом может дать советы родителям, как совмещать работу и воспитание детей.

С будущим мужем Ирина познакомилась, когда пришла на работу в полицию. Вскоре они сыграли свадьбу, а через девять месяцев появился первенец — Игорь. Через два года родился второй сын — Евгений, а за ним Милена и Кирилл. Младший сын Максим появился на свет в 2021 году, рассказывает «Башинформ».

Старшие дети уже выросли, создали свои семьи, подрастают внучки. Игорь работает учителем физкультуры в школе, Евгений преподает историю в башкирской гимназии. А многодетная мама продолжает работать, занимая ответственную должность в администрации Салаватского района.

— Когда целый день работаешь с людьми, это стресс. Дети всегда знали: когда я прихожу домой, мне нужно 10 минут, чтобы меня никто не трогал. А через полчаса я уже «включалась», начинала всех расспрашивать. К моему приходу дети старались сделать уроки, чтобы мне оставалось только проверить. Они выросли очень самостоятельными, — рассказывает Ирина.

При этом железной дисциплины дома нет. Бывают и шалости, и непроверенные дневники. Но есть главное — доверие.

— Пока работала в полиции, казалось, что детям не хватает мамы. Сейчас, когда у нас растет младший, мы с мужем на него не надышимся. Будто и не было тех четверых. Каждую минуту стараемся поймать, — поясняет Ирина Самарина.

Многодетная мама уверена, что нельзя откупаться от детей дорогими подарками. Ребенок должен чувствовать твою любовь. Нужно разговаривать по душам, не осуждать, если что-то не получается. Не просто спрашивать, как дела, а чувствовать настроение. В суете легко пропустить момент, когда ребенку действительно плохо или страшно. Не стоит вовлекать детей в свои ссоры. Надо уметь говорить нет, если это во благо. Ну а если ребенок хочет посидеть с вами, лучше бросить все дела и посидеть с ним.

Идеальных условий для детей не существует: всегда будет работа, бытовые трудности. Но именно дети становятся тем якорем, который удерживает в бурном потоке жизни, и тем самым «счастьем в квадрате», которое с годами только приумножается, говорит Ирина Самарина.

Фото из личного архива Ирины Самариной.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
