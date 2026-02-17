0 °С
17 Февраля , 17:10

В Башкирии более 270 компаний ЖКХ создали каналы в МАХ

В республике продолжается внедрение мессенджера МАХ в сферу жилищно-коммунального хозяйства.

В Башкирии более 270 организаций ЖКХ создали информканалы в мессенджере МАХ, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору.

Благодаря данным официальным каналам жители республики могут напрямую узнать актуальную информацию: новости сферы ЖКХ, уведомления о плановых работах, отключениях коммунальных услуг, важные объявления и ответы на часто задаваемые вопросы.

Полный перечень размещен на сайте ведомства. Список будет обновляться по мере появления новых каналов.

Фото автора.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
