17 Февраля , 11:24

Режим «Беспилотная опасность» в Башкирии отменён

В МЧС региона сообщили об отмене режима беспилотной опасности.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в уфимском аэропорту сняты.

Иллюстрация: МЧС РБ.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
