Полки «Продукт Башкортостана» появились в магазинах Москвы

Идею реализовал дипломант проекта «Продукт Башкортостана» компания «Весна», известная по бренду «Доверие».

Сейчас на башкирских полках можно увидеть чак-чак, баурсак и другие кондитерские и кулинарные изделия «Весны». Кроме того, здесь представлены печенье и кондитерские изделия предприятия «Туймазы-Конди» и фитопродукция компании «Травы Башкирии».

Брендированные полки уже появились в четырех торговых точках.

«Посмотрим, как пойдут продажи. Если москвичам понравится, компания расширит ассортимент и поставит такие полки и в других торговых точках», — пояснил Азат Аскаров.