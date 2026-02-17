0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
17 Февраля , 15:04

Полки «Продукт Башкортостана» появились в магазинах Москвы

Брендированные полки с башкирскими продуктами созданы в московских магазинах сети «Все есть», сообщил министр торговли республики Азат Аскаров.

Азат Аскаров ТГ.
Фото: Азат Аскаров ТГ.

Идею реализовал дипломант проекта «Продукт Башкортостана» компания «Весна», известная по бренду «Доверие».

Сейчас на башкирских полках можно увидеть чак-чак, баурсак и другие кондитерские и кулинарные изделия «Весны». Кроме того, здесь представлены печенье и кондитерские изделия предприятия «Туймазы-Конди» и фитопродукция компании «Травы Башкирии».

Брендированные полки уже появились в четырех торговых точках.

«Посмотрим, как пойдут продажи. Если москвичам понравится, компания расширит ассортимент и поставит такие полки и в других торговых точках», — пояснил Азат Аскаров.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru