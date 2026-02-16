0 °С
16 Февраля , 10:11

Неделя у жителей Башкирии закончится длинными выходными

Три выходных дня подряд ждут работников в связи с Днем защитника Отечества, сообщила замруководителя Гострудинспекции в РБ Оксана Ванскова.

Праздник отмечается 23 февраля. В нынешнем году он приходится на понедельник. Нерабочими будут дни с субботы по понедельник — 21, 22 и 23 февраля. Рабочий день в пятницу, 20 февраля, сокращаться не будет.

При предоставлении очередного оплачиваемого отпуска праздничный день 23 февраля в число дней отдыха не включается.

Для работников, которые будут заняты 23 февраля (по графику, вахта), предусмотрена оплата труда в двойном размере. Привлечение к работе сотрудника, для которого этот день является выходным, допускается только с его письменного согласия. Оплата производится в двойном размере либо предоставляется отгул.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
