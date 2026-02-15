0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
15 Февраля , 17:16

В Уфе поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил о наборе добровольцев

Вводная лекция для новичков, желающих вступить в отряд, состоялась в модельной библиотеке № 20, сообщили в поисковом отряде.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Башкортостан ВК.
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Башкортостан ВК.

Новичков познакомили с историей отряда, рассказали о принципах деятельности и алгоритмах поисков. Обсудили вопросы, как записаться на городской или лесной поиск, что нужно взять с собой. Все это пригодится добровольцам в поиске пропавших людей.

«Подобные встречи мы проводим регулярно. Если вы давно хотели присоединиться к отряду «ЛизаАлерт» или больше узнать о поисковом добровольчестве, обязательно приходите и приводите друзей. Познакомимся, пообщаемся, развеем мифы и страхи, ответим на все вопросы», — пояснили в отряде.

Впереди поисковый сезон, и отряду очень нужны добровольцы. Каждый из них — еще один шанс для потерявшегося человека, подчеркнули в «ЛизаАлерт».

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru