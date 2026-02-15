В Уфе поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил о наборе добровольцев

Новичков познакомили с историей отряда, рассказали о принципах деятельности и алгоритмах поисков. Обсудили вопросы, как записаться на городской или лесной поиск, что нужно взять с собой. Все это пригодится добровольцам в поиске пропавших людей.

«Подобные встречи мы проводим регулярно. Если вы давно хотели присоединиться к отряду «ЛизаАлерт» или больше узнать о поисковом добровольчестве, обязательно приходите и приводите друзей. Познакомимся, пообщаемся, развеем мифы и страхи, ответим на все вопросы», — пояснили в отряде.

Впереди поисковый сезон, и отряду очень нужны добровольцы. Каждый из них — еще один шанс для потерявшегося человека, подчеркнули в «ЛизаАлерт».