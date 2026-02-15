В Уфе десятиклассники отправились на сборы в «Авангард»

«Это первый заезд в этом году: с 15 по 21 февраля обучение пройдут 94 десятиклассника — юноши из школ № 85, 116, 71, 79, 156, 69, лицея № 106 и гимназий № 64, 65, 82. С напутственными словами к ребятам обратился Тимофей Антипин — финалист региональной программы «Герои Башкортостана». Он пожелал участникам сборов уверенности, стойкости и достойно пройти все испытания», — отметил Рустем Хамитов.

В течение недели ребята будут заниматься строевой подготовкой, изучать теорию, отрабатывать навыки сборки и разборки автомата, оказания первой помощи, проходить полосу препятствий и выполнять прыжки с парашютом.

«Уверен, что сборы станут для наших ребят важным этапом взросления, закалят характер, дисциплину и чувство ответственности. Следующий заезд запланирован с 22 по 28 февраля», — подчеркнул глава района.