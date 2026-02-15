0 °С
15 Февраля , 13:04

В парке Победы в Уфе почтили память воинов-интернационалистов

Участники церемонии возложили цветы к мемориалу «Скорбящая мать», сообщил глава администрации Орджоникидзевского района Уфы Рустем Хамитов.

Рустем Хамитов ТГ.
Фото: Рустем Хамитов ТГ.

«День памяти воинов-интернационалистов отмечается 15 февраля. Дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. С 2011 года она носит официальный статус — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества», — отметил в соцсетях глава района.

В церемонии приняли участие вице-премьер Ирек Сагитов, представители администрации Уфы и общественных организаций, ветераны локальных войн. Они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
