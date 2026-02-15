В Башкирии вахтовикам разъяснили их права

— При заключении трудового договора в нем должен быть указан вахтовый метод, прописано место работы (это важно для начисления «северных» надбавок), установлены пункт сбора, продолжительность вахты, режим работы. Если она выполняется в районах Крайнего Севера и приравненных к ним, также должна быть указана продолжительность дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска.

Работодатель обязан оплачивать проезд вахтовиков от места нахождения организации или пункта сбора до места выполнения работ и обратно. Он также может компенсировать стоимость проезда работника от места жительства до пункта сбора. Размер и порядок компенсации устанавливаются коллективным договором и локальным нормативным актом.

За каждый день пребывания на объекте и нахождения в пути выплачивается надбавка за вахтовый метод работы. Также выплачиваются процентные надбавки к зарплате, предусмотренные для «северян».

Межвахта — накопленные дни отдыха в связи с переработкой рабочего времени — оплачиваются в размере дневной тарифной ставки, если более высокая оплата не установлена трудовым, коллективным договором или локальным нормативным актом.

Продолжительность вахты должны быть не более месяца, но в исключительных случаях работодатель может увеличить ее до трех месяцев. Режим труда и отдыха на вахте регулируется графиком работы, с которым сотрудников обязаны ознакомить не менее чем за два месяца. В графике предусматривается время, необходимое для доставки сотрудников на вахту и обратно, при этом дни в пути в рабочее время не включаются. Продолжительность рабочей смены на вахте не может превышать 12 часов.

Вахтовикам, работающим в районах Крайнего Севера, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в 24 календарных дня, а тем, кто трудится в приравненных к нему районах, — 16 дней. Оплачивается дополнительный отдых так же, как основной, исходя из среднего дневного заработка, умноженного на количество дней отпуска.