0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
15 Февраля , 16:42

В Башкирии вахтовикам разъяснили их права

О компенсации проезда при вахтовом методе работы, ее оплате и предоставлении дополнительного отпуска рассказала замруководителя Гострудинспекции в РБ Оксана Ванскова.

Александр ДАНИЛОВ.
Фото: Александр ДАНИЛОВ.

— При заключении трудового договора в нем должен быть указан вахтовый метод, прописано место работы (это важно для начисления «северных» надбавок), установлены пункт сбора, продолжительность вахты, режим работы. Если она выполняется в районах Крайнего Севера и приравненных к ним, также должна быть указана продолжительность дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска.

Работодатель обязан оплачивать проезд вахтовиков от места нахождения организации или пункта сбора до места выполнения работ и обратно. Он также может компенсировать стоимость проезда работника от места жительства до пункта сбора. Размер и порядок компенсации устанавливаются коллективным договором и локальным нормативным актом.

За каждый день пребывания на объекте и нахождения в пути выплачивается надбавка за вахтовый метод работы. Также выплачиваются процентные надбавки к зарплате, предусмотренные для «северян».

Межвахта — накопленные дни отдыха в связи с переработкой рабочего времени — оплачиваются в размере дневной тарифной ставки, если более высокая оплата не установлена трудовым, коллективным договором или локальным нормативным актом.

Продолжительность вахты должны быть не более месяца, но в исключительных случаях работодатель может увеличить ее до трех месяцев. Режим труда и отдыха на вахте регулируется графиком работы, с которым сотрудников обязаны ознакомить не менее чем за два месяца. В графике предусматривается время, необходимое для доставки сотрудников на вахту и обратно, при этом дни в пути в рабочее время не включаются. Продолжительность рабочей смены на вахте не может превышать 12 часов.

Вахтовикам, работающим в районах Крайнего Севера, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в 24 календарных дня, а тем, кто трудится в приравненных к нему районах, — 16 дней. Оплачивается дополнительный отдых так же, как основной, исходя из среднего дневного заработка, умноженного на количество дней отпуска.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru