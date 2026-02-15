0 °С
Боец из Башкирии оценил роль операторов дронов

Участник спецоперации с позывным «Ахмад» рассказал, как беспилотники помогают в боевых действиях, сообщает сайт башбат.рф.

Башбат.рф.
Фото: Башбат.рф.

«Ахмад» ушел на СВО из города Октябрьского. Сейчас он служит в батальоне имени Миннигали Губайдуллина мотострелкового полка «Башкортостан» старшим оператором БПЛА. На его счету десятки боевых выходов, несколько ранений, после которых, подлечившись, он вновь возвращался в строй.

Как говорит боец, раньше ставку делали на артиллерию и танки. Сегодня рисунок боя определяют операторы дронов. Причем на смену ветеранам приходит молодежь, у которой реакция быстрее и богатый опыт работы с гаджетами.

«Опыт и молодость дополняют друг друга», — говорит «Ахмад», поддерживая решение о создании Войск беспилотных систем. Обращаясь к молодым ребятам, он советует им не сидеть в соцсетях, а поступать на службу.

«Если вы уверенный пользователь современных технологий, вступайте в ряды операторов БПЛА. Они работают в отдалении от передовой, но уничтожают противника отважно», — подчеркивает боец.

Всю информацию о службе в подразделениях БПЛА можно узнать на сайте башбат.рф, в чат-боте в Телеграм: https://t.me/VBSBashBot или чат-боте в Мах: https://max.ru/vbsbashkortostan_bot. На все вопросы также ответят по телефону 122.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
