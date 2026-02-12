0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
12 Февраля , 10:15

В Учалах завершают благоустройство городского парка

В ходе рабочей поездки глава республики Радий Хабиров осмотрел скульптурную композицию «Урал-батыр», установленную в городском парке, сообщает пресс-служба главы РБ.

Пресс-служба главы РБ.
Фото: Пресс-служба главы РБ.

Скульптура создана на грант, который муниципалитет получил как победитель всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Автор композиции — художник-скульптор Фаниль Муслимов.

Монумент установлен в рамках проекта «Путь Урал-батыра», ставшего победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Он предусматривает благоустройство городского парка.

— Учалинцы — молодцы! Мы в республике проводим День эпоса «Урал-батыр», реализуем целый ряд мероприятий, связанных с этим памятником башкирской словесности, в том числе устанавливаем такие мемориалы. Очень красивый получился монумент. И территория, где он стоит, тоже замечательная. Ее продолжают благоустраивать, осталась небольшая часть, — отметил Радий Хабиров.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru