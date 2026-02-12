В Учалах завершают благоустройство городского парка

Скульптура создана на грант, который муниципалитет получил как победитель всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Автор композиции — художник-скульптор Фаниль Муслимов.

Монумент установлен в рамках проекта «Путь Урал-батыра», ставшего победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Он предусматривает благоустройство городского парка.

— Учалинцы — молодцы! Мы в республике проводим День эпоса «Урал-батыр», реализуем целый ряд мероприятий, связанных с этим памятником башкирской словесности, в том числе устанавливаем такие мемориалы. Очень красивый получился монумент. И территория, где он стоит, тоже замечательная. Ее продолжают благоустраивать, осталась небольшая часть, — отметил Радий Хабиров.