11 Февраля , 17:06

В Башкирии пройдёт Единый день семейных консультаций

Прием будет организован в 52 селах и деревнях, участвующих в республиканском этапе конкурса «Трезвое село», сообщили в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения.

Консультации проведут сотрудники центров занятости населения, центров «Семья», МФЦ, Социального фонда, отделов образования, органов опеки, Ассоциации юристов России и других служб.

Специалисты ответят на вопросы по трудоустройству, мерам поддержки семей и детей, получению госуслуг, выплат и льгот, обучению и защите прав ребенка, правовой помощи и здоровому образу жизни.

Обратиться за консультацией можно с 10.00 до 17.00. Предварительная запись не требуется.

Адреса, где пройдет прием, можно найти на Семейном портале РБ.

Инфографика: Министерство семьи, труда и соцзащиты населения.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
