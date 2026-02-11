В Башкирии пройдёт Единый день семейных консультаций

Консультации проведут сотрудники центров занятости населения, центров «Семья», МФЦ, Социального фонда, отделов образования, органов опеки, Ассоциации юристов России и других служб.

Специалисты ответят на вопросы по трудоустройству, мерам поддержки семей и детей, получению госуслуг, выплат и льгот, обучению и защите прав ребенка, правовой помощи и здоровому образу жизни.

Обратиться за консультацией можно с 10.00 до 17.00. Предварительная запись не требуется.

Адреса, где пройдет прием, можно найти на Семейном портале РБ.

Инфографика: Министерство семьи, труда и соцзащиты населения.