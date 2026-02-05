0 °С
5 Февраля , 11:26

НКО приглашают подготовиться ко второму конкурсу президентских грантов 2026 года

Для помощи в подготовке сильных проектных заявок Ресурсный центр общественных проектов Аппарата Общественной палаты РБ проводит бесплатные онлайн-консультации.

Эксперт центра, а также эксперт Росмолодежь.Гранты Лилия Шамаева проведет индивидуальные сессии 5 февраля с 16:00 до 18:00, сообщили в пресс-службе ОП РБ.

Консультации будут проходить в онлайн-формате. Время на каждую заявку строго ограничено 20 минутами, поэтому для участия необходимо иметь уже заполненный проект. Количество доступных слотов ограничено. Для записи требуется обязательная регистрация по ссылке: https://resursnyy-tsentr-nko-appa.timepad.ru/event/3791959/. После регистрации специалист центра свяжется для подтверждения записи и уточнения времени консультации.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону 8 (347) 218-12-52 или на электронную почту nko-rb@mail.ru.

Все необходимые для подготовки документы — положение о конкурсе, методические рекомендации и другие полезные материалы — размещены на официальном сайте Фонда президентских грантов: президентскиегранты.рф.

Второй конкурс для некоммерческих организаций проводит Фонд президентских грантов с 2 февраля по 16 марта 2026 года. Подать заявки можно по широкому спектру направлений: социальная поддержка граждан, охрана здоровья, поддержка семьи и молодёжи, наука и образование, сохранение исторической памяти, защита прав человека, охрана окружающей среды, укрепление межнационального согласия, развитие общественной дипломатии и институтов гражданского общества.

Итоги второго конкурса будут подведены в июне 2026 года, а проекты, получившие поддержку, смогут начать свою реализацию уже с 1 июля.

Фото: пресс-служба ОП РБ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
