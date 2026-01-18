За 35 лет численность населения Башкирии выросла на 3,1 процента

За прошедшие 35 лет население республики выросло на 3,1 процента — с 3,943 до 4,064 миллиона человек.

За тот же период времени доля мужчин в общей численности населения региона практически не изменилась — в 1989 году она составляла 47 процентов, в 2024 году — 47,3.

Уровень участия мужчин в рабочей силе — 67,3%, женщин — 50,5%. Средний возраст занятого в Башкирии в 2024 году составил 42 года. Более трети рабочей силы региона составляют лица в возрасте от 30 до 39 лет.

Изображение с ТГ-канала «Экономика от Ахунова Рустема»