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Общество
18 Января , 05:28

За 35 лет численность населения Башкирии выросла на 3,1 процента

О динамике, структуре населения и рабочей силы сведения на своей странице в телеграме привел профессор УУНиТ, член-корреспондент Академии наук РБ Рустем Ахунов.

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За 35 лет численность населения Башкирии выросла на 3,1 процентаЗа 35 лет численность населения Башкирии выросла на 3,1 процента
За 35 лет численность населения Башкирии выросла на 3,1 процента

За прошедшие 35 лет население республики выросло на 3,1 процента — с 3,943 до 4,064 миллиона человек.

За тот же период времени доля мужчин в общей численности населения региона практически не изменилась — в 1989 году она составляла 47 процентов, в 2024 году — 47,3.

Уровень участия мужчин в рабочей силе — 67,3%, женщин — 50,5%. Средний возраст занятого в Башкирии в 2024 году составил 42 года. Более трети рабочей силы региона составляют лица в возрасте от 30 до 39 лет.

Изображение с ТГ-канала «Экономика от Ахунова Рустема»

Автор:Артур СМОЛОВ
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