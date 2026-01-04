В Башкирии Государственное юридическое бюро проводит выездные приёмы граждан

В 2025 году Государственное юридическое бюро провело 297 выездных приемов граждан. В пресс-службе ведомства сообщают, что за год специалистам удалось принять 1046 обращений

Приемы в городах и районах республики проводились в филиалах фонда «Защитники Отечества» и МФЦ, а также «мобильной приемной» — специально оборудованном автомобиле.

В новом году практика выездных приемов будет продолжаться. В первую неделю октября приемы пройдут в операционных залах МФЦ, в республиканском филиале Государственного фонда «Защитники Отечества», и всероссийском обществе инвалидов в Уфе.