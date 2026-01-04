Андрей Назаров проинспектировал строительство кампуса в Уфе

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров посетил строительную площадку уфимского межвузовского кампуса.

«Стройка не останавливалась даже 1 января. Сегодня на площадке 299 человек, завтра будет порядка 600. В целом нам нужно держать одновременно 600 — 900 специалистов, чтобы 100 тысяч квадратных метров были сделаны качественно и в срок», — написал Андрей Назаров в своих социальных сетях.

По словам премьер-министра, темпы строительство хорошие. Вторую очередь кампуса введут в строй уже в конце года. До конца весны завершат четыре башни, к концу лета — еще три. Параллельно будут идти фасадные работы, прокладка инженерных сетей и внутренняя отделка.

«Уверен, что уфимский кампус будет одним из лучших в стране, и Башкортостан будет гордиться им», — подытожил глава регионального кабмина.