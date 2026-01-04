-3 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
4 Января , 18:48

Андрей Назаров проинспектировал строительство кампуса в Уфе

Темпы стройки премьер-министр назвал очень хорошими.

campusufa.ru
Фото: campusufa.ru

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров посетил строительную площадку уфимского межвузовского кампуса.

«Стройка не останавливалась даже 1 января. Сегодня на площадке 299 человек, завтра будет порядка 600. В целом нам нужно держать одновременно 600 — 900 специалистов, чтобы 100 тысяч квадратных метров были сделаны качественно и в срок», — написал Андрей Назаров в своих социальных сетях.

По словам премьер-министра, темпы строительство хорошие. Вторую очередь кампуса введут в строй уже в конце года. До конца весны завершат четыре башни, к  концу лета — еще три. Параллельно будут идти фасадные работы, прокладка инженерных сетей и внутренняя отделка.

«Уверен, что уфимский кампус будет одним из лучших в стране, и Башкортостан будет гордиться им», — подытожил глава регионального кабмина.

Видео: Андрей Назаров
Автор: Вадим АНДРЕЕВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru