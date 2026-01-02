«Молочная кухня» обеспечила питанием более 20 тысяч жителей Башкирии

«Наша «Молочная кухня» – важная часть социальной поддержки семей в республике. Предприятие обеспечивает детей и будущих мам натуральным питанием без консервантов, с витаминами. Продукция производится с полным контролем качества на всех этапах. К тому же это очень все вкусно. Мы в семье сами с удовольствием покупаем эти йогурты и творожки», – пишет автор поста.

По словам главы кабмина, 2025 год стал для «Молочной кухни» годом роста. На предприятии переработано более 3 тысяч тонн сырья и выпущено 2,5 тысячи тонн готовой продукции. В том числе 12 новых продуктов. Кроме того, на базе торговых центров было открыто 9 современных раздаточных пунктов.

«В рамках господдержки мы обновили нормативную базу и расширили льготные категории, включив в список ветеранов СВО. В нынешнем году продолжим развитие. Для удобства потребителей еще часть раздаточных пунктов будет переведена в торговые центры, дооснастим производство в Верхних Кигах и запустим кумысную продукцию. Так что рекомендую родителям через молочную кухню прививать детям правильные пищевые привычки», – подчеркнул Андрей Назаров.

Фото из ТГ-канала премьер-министра РБ.