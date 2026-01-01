В Уфе в первую минуту нового года родились три младенца

В клинике БГМУ в 00:01 на свет появилась прекрасная девочка весом 3 800 граммов. Это второй ребенок уфимки Любови Гайтановой и ее супруга Анатолия.

В это же самое время в Республиканском клиническом перинатальном центре во второй раз стала мамой Ангелина Бобылева из Уфы — сегодня у нее родился сын. А в Республиканской клинической больнице имени Г. Куватова на свет появился еще один маленький уфимец — первенец Айгуль Хамидуллиной.

Всего же с полуночи и до 8 утра 1 января в Башкортостане родились девять детей — четыре мальчика и пять девочек.

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил в соцсетях их родителей с этим важнейшим событием и с Новым годом.

Фото из аккаунта Радия ХАБИРОВА.