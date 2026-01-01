-9 °С
В Башкирии выстроена системная работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций

В ходе интервью на БСТ заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов подвел предварительные итоги минувшего года в части обеспечения безопасности населения.

Ирек Сагитов рассказал корреспонденту:

— В Башкортостане выстроена системная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Особое внимание уделяется упреждающей профилактике, модернизации материально-технической базы и комплексному развитию сил реагирования. В результате на сегодняшний день сохранена жизнь более 1 800 человек.

В целях дальнейшего повышения уровня защищенности населения республики в 2026 году будет продолжена реализация Стратегии развития пожарно-спасательных сил. С начала реализации Стратегии приобретено 142 единицы пожарной и спасательной техники для профессиональных спасателей. Продолжится формирование поисково-спасательного отряда в селе Нугуш Мелеузовского района.

С начала 2025 года достигнута положительная динамика по снижению количества пожаров — на 20 процентов, происшествий на воде — на 9 процентов. Количество погибших при пожарах уменьшилось на 23 человека, утонувших — на 6 человек. Существенно возросло количество спасенных при пожарах — на 18 процентов, а количество спасенных на водных объектах увеличилось на три процента.

С 2025 года реализуется программа обеспечения безопасности на водных объектах. Одним из ее ключевых направлений является создание новых безопасных мест отдыха населения, что позволит к 2030 году увеличить их количество до 1 377 мест, — сообщил заместитель премьер-министра.

Фото из аккаунта Ирека САГИТОВА.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
