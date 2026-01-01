Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Новым 2026 годом

Радий Хабиров сказал: «Уважаемые друзья! Дорогие соотечественники! В кругу самых близких людей мы встречаем наступающий 2026 год, до которого остались считанные минуты.

Уходящий год стал для нас временем испытаний, напряжённого труда и важных свершений. Мы видим, как крепнет и растёт наша экономика. Высот добиваются врачи и учителя, талантливые школьники и студенты. Яркие звёзды зажигаются в науке, культуре и спорте.

Год от года мы укрепляем в регионе дух победителей. Мы часто говорим: «Башкортостан — это повод гордиться». Недавно во время «Прямой линии» наш Президент сказал о Башкортостане важные слова: «Республика добьётся всех целей, которые ставит перед собой».

Так обязательно будет. Самое главное, что объединяет всех нас — общая ответственность перед участниками специальной военной операции и их семьями. Перед будущим нашей Родины. СВО — главный вызов для всех нас. И мы отвечаем на него с честью, плечом к плечу.

Ушедший 2025-й — год 80-летия Великой Победы. И мы вновь ощутили неразрывную связь поколений. Как и во все сложные времена всеми силами помогаем фронту. Делимся теплом и заботой с жителями братского Донбасса, новых российских регионов. Чтим память павших в боях. Весь год мы старались окружить вниманием участников СВО и их семьи, помогали с лечением, возвращением к мирной жизни, работой. У нас для них — 54 меры поддержки.

Говорю сердечное спасибо нашим труженикам, врачам, предпринимателям, общественникам, волонтёрам. Всем, кто своим трудом приближает нашу общую победу.

Дорогие друзья, наш президент объявил наступающий год Годом единства народов России. Только вместе мы преодолеем любые испытания. Сделаем республику и страну ещё сильнее и успешнее.

Новый год, в первую очередь, глубоко личный, семейный праздник. Дружная, счастливая семья, где звучит детский смех — наша опора, главный источник жизненной силы.

По сути, Башкортостан и Россия тоже большая многонациональная семья. Предлагаю объявить в республике 2026-й Годом большой и дружной семьи. Желаю вам здоровья, уюта, достатка в ваших домах.

С Новым годом, дорогие друзья!».

Фото: скриншот видеотрансляции.