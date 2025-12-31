-8 °С
В Башкирии Ситуационный центр будет работать в ежедневном режиме

СитЦентр Башкирии работает ежедневно, с 8:00 до 20:00, без выходных и праздничных пауз. Об этом сообщила на своей странице в соцсетях депутат Госдумы РФ от республики Римма Утяшева.

Депутат подчеркнула, что такой режим давно стал нормой, потому что обращения не подстраиваются под календарь.

Римма Утяшева рассказала, что за прошедшую неделю поступило 2769 обращений. Структура запросов остается стабильной. В лидерах - амбулаторно-поликлиническая помощь, вопросы контрактной службы и социальная поддержка. При этом каждый раз анализируются не только на цифры, но и на содержание: где нарастает напряжение, где проблема повторяется, где требуется оперативное управленческое вмешательство.

«Отдельный блок - лекарственное обеспечение. Несмотря на принятые решения и отработанные механизмы, вопросы по-прежнему поступают, особенно по препаратам для пациентов с эндокринными заболеваниями и по сахароснижающим средствам. Работаем в ручном режиме. На этой неделе связывались с главными врачами двух районных ЦРБ. Тема остается на контроле.

В преддверии праздников корректируем график профилактических обзвонов. С 31 декабря по 11 января приглашения на диспансеризацию направлять не будем, в этот период работает дежурная бригада. С 12 января вернемся к плановой работе и продолжим приглашать жителей, которые еще не прошли обследования», - написала Римма Утяшева.

Депутат отметила, что работа центра продолжается в штатном режиме. Каждое обращение сопровождается до результата, независимо от даты и сложности вопроса.

Телефон для звонков: +7 (347) 218-19-19

Фото: соцсети Риммы Утяшевой.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
