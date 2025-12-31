В Башкирии развивается практика гостевых семей

«Каникулы — время, когда особенно важно быть рядом. Несколько дней в кругу заботливых взрослых в спокойной, домашней атмосфере могут подарить ребенку незаменимые ощущения тепла, безопасности и праздника. Это бесценный опыт для ребят. Мы поддерживаем эту практику и призываем жителей республики, имеющих такую возможность, открыть свой дом на время праздников для ребенка, растущего без родителей», – говорит министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.

Специалисты отмечают, что гостевой режим — это не форма семейного устройства, а возможность для ребенка на короткий срок выйти из учреждения, почувствовать домашний уют и получить новый опыт общения. Это важный элемент социализации и психологической поддержки.

Для оформления гостевого режима необходимо получить положительное заключение органа опеки. Заявителю нужно предоставить пакет документов: заявление, копию паспорта, медицинское заключение и справку об отсутствии судимости. Подать документы можно в органы опеки, через МФЦ или через портал Госуслуг РБ.

Фото: пресс-служба правительства РБ.