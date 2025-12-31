-5 °С
31 Декабря , 10:36

Радий Хабиров пожелал жителям республики хороших каникул

Такое пожелание глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей странице в соцсетях.

«Желаю всем хороших каникул. С наступающим Новым годом!» - написал глава региона.

Напомним, с 31 декабря в России начались новогодние дни отдыха, которые продлятся по 11 января включительно.

Фото: соцсети Радия Хабирова.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
