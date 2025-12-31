Андрей Назаров поделился впечатлениями о наступающем Новом годе

Андрей Назаров напомнил, что Новый год — волшебный праздник, одновременно современный и древний, не раз менявший свои традиции. Его дата тоже не раз переносилась: с 1 марта на 1 сентября и, наконец, на 1 января. Если в древности он знаменовал пробуждение природы, затем — первый урожай… то только в 1700 году, благодаря Петру I, дома стали украшать хвойными ветвями, устраивать фейерверки и поздравлять друг друга с Новым годом. Так праздник обрел тот самый теплый, семейный облик, который так ценится сегодня.

«Лично для меня новогодние дни — время замедлиться. Особенно важно остановиться, перевести дыхание и прислушаться к себе. Ведь именно тишина, простые радости и близость родных помогают восстановить силы после напряженного года. Выйдете на прогулку, покатайтесь на лыжах, вдохните морозный воздух — такие мгновения дарят ясность мысли и ощущение настоящего», - написал Андрей Назаров.

Также премьер-министр от всего сердца поблагодарил свою управленческую команду. Для которой этот год вновь стал проверкой на прочность: нагрузка была высокой, ответственность — огромной. «Но именно ваше мастерство, выдержка и умение работать как единое целое позволяют нам двигаться вперед, выполняя задачи, поставленные перед республикой. Спасибо за ваш труд, за то, что даже в самые сложные моменты вы находили решения и сохраняли веру в общее дело», - отметил Андрей Назаров.

Он высказал особые слова благодарности тем, кто в новогодние праздники останется на посту. Врачи, спасатели, работники ЖКХ, транспортники обеспечивают бесперебойную работу жизненно важных систем, что заслуживает глубочайшего уважения.

Фото: соцсети Андрея Назарова.