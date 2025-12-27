-9 °С
27 Декабря , 18:00

В Башкирии построят спорткомплекс стоимостью 110 миллионов рублей

Об этом стало известно сегодня, 27 декабря, во время рабочей поездки главы Башкирии Радия Хабирова в Белорецкий район.

Здание, предназначенное для занятий единоборствами, будет возведено в Белорецке из модульной конструкции в 2026 году. Общая площадь составит 1,1 тысячи кв. м.

Его оборудуют борцовскими коврами, гимнастическими стенками, татами для дзюдо, а также рингом.

Вице-премьер – министр спорта РБ Руслан Хабибов сообщил, что общая стоимость объекта – 110 млн рублей, это средства федерального и регионального бюджетов. Муниципалитет возьмет на себя подготовку основания, подведение инженерных коммуникаций и благоустройство прилегающей территории.

Фото с сайта главы РБ.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
