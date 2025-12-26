-10 °С
В Уфе тяжело пострадал помощник бурильщика

Расследование несчастного случая с 22-летним работником завершила Гострудинспекция в РБ, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 8 мая на скважине Арланского месторождения.

Бригада капремонта скважин вела демонтаж оборудования. Установленный возле устья скважины превентор на стойке мешал производству работ, и его было решено приподнять с помощью талевого блока подъемного агрегата. Но в процессе работ нижняя часть стойки зацепилась, превентор перекосило, и он упал на ногу помощника бурильщика. Пострадавший получил тяжелую травму и был госпитализирован.

Как показало расследование, бригаду не обеспечили стропом для безопасного перемещения превентора. К несчастному случаю также привело нарушение работником требований инструкции по охране труда. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ запрещается поддерживать, разворачивать и направлять перемещаемый груз руками — для этого используются крючки или веревки. Пострадавший не применил  крючок при развороте груза и находился в опасной зоне.

Материалы расследования переданы в следственные органы.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
