В Уфе тяжело пострадал помощник бурильщика

Инцидент произошел 8 мая на скважине Арланского месторождения.

Бригада капремонта скважин вела демонтаж оборудования. Установленный возле устья скважины превентор на стойке мешал производству работ, и его было решено приподнять с помощью талевого блока подъемного агрегата. Но в процессе работ нижняя часть стойки зацепилась, превентор перекосило, и он упал на ногу помощника бурильщика. Пострадавший получил тяжелую травму и был госпитализирован.

Как показало расследование, бригаду не обеспечили стропом для безопасного перемещения превентора. К несчастному случаю также привело нарушение работником требований инструкции по охране труда. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ запрещается поддерживать, разворачивать и направлять перемещаемый груз руками — для этого используются крючки или веревки. Пострадавший не применил крючок при развороте груза и находился в опасной зоне.

Материалы расследования переданы в следственные органы.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.