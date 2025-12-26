-10 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
26 Декабря , 14:34

В Башкирии в селе Иглино открылся модульный кадровый центр

Кадровый центр «Работа России» в Иглинском районе стал пятым по счету в числе модульных, сообщает пресс-служба правительства. 

В Башкирии в селе Иглино открылся модульный кадровый центр
В Башкирии в селе Иглино открылся модульный кадровый центр

— Открытие такого современного пространства, уверен, станет большим шагом в развитии социальной инфраструктуры района. Новый кадровый центр будет местом притяжения, сделает рынок труда района более динамичным и удобным, — отметил первый замминистра семьи, труда и соцзащиты населения Юрий Мельников.

Дизайн нового центра выполнен в рамках бренда «Работа России». Здесь предусмотрены удобная навигация, условия для людей с ограниченными возможностями, специальная зона для детей. Действует система электронной очереди, есть помещение для самостоятельной работы соискателей с электронными ресурсами, зоны индивидуальных консультаций и групповых занятий.

Также завершаются работы по оснащению модульного кадрового центра в Аургазинском районе. С его вводом сеть обновленных кадровых центров в республике расширится до 55.

Фото: Правительство РБ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru