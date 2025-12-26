В Башкирии в селе Иглино открылся модульный кадровый центр

— Открытие такого современного пространства, уверен, станет большим шагом в развитии социальной инфраструктуры района. Новый кадровый центр будет местом притяжения, сделает рынок труда района более динамичным и удобным, — отметил первый замминистра семьи, труда и соцзащиты населения Юрий Мельников.

Дизайн нового центра выполнен в рамках бренда «Работа России». Здесь предусмотрены удобная навигация, условия для людей с ограниченными возможностями, специальная зона для детей. Действует система электронной очереди, есть помещение для самостоятельной работы соискателей с электронными ресурсами, зоны индивидуальных консультаций и групповых занятий.

Также завершаются работы по оснащению модульного кадрового центра в Аургазинском районе. С его вводом сеть обновленных кадровых центров в республике расширится до 55.

Фото: Правительство РБ.