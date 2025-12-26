-13 °С
26 Декабря , 10:09

Радий Хабиров исполнит новогодние желания детей

Глава Башкирии принял участие в Кремлевской елке желаний.

Глава Башкирии Радий Хабиров исполнит желания трех детей, чьи записки он снял с Кремлевской елки. Об этом руководитель региона сообщил в соцсетях.

— Равиль из Октябрьского мечтает о подвесном кресле, Есения из Уфы — о беговой дорожке, Полина из Вахрушево Луганской Народной Республики – о телескопе. Ребята обязательно получат все, что загадали, — написал Хабиров.

Глава РБ напомнил о том, что акция «Елка желаний» проводится ежегодно по инициативе президента Владимира Владимировича Путина.

— Считаю очень правильным, что взрослые, которые чего-то в жизни добились, помогают осуществить детские мечты, — добавил Хабиров. — Чудеса должны случаться, даже если Дед Мороз — это ты сам. Всех с наступающим!

Фото: соцсети Р. ХАБИРОВА.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
