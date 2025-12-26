-10 °С
Проект из Башкирии «Декада старшего поколения» признан лучшей практикой ЗОЖ

Авторский проект активистки из Башкирии Римы Шайдуллиной одержал победу во Всероссийском конкурсе лучших практик популяризации здорового образа жизни. Он занял первое место в номинации «Лучшие практики ЗОЖ НКО». Торжественная церемония награждения прошла в Общественной палате Российской Федерации.

Проект, инициированный Римой Римовной Шайдуллиной, председателем правления Региональной организации пропаганды здоровья населению «Искусство здоровья» РБ, направлен на улучшение качества жизни граждан старшего возраста через укрепление здоровья и продление их активного долголетия, сообщили в пресс-службе Общественной палаты РБ.

Запущенный в 2022 году как фестиваль здоровья, проект получил широкое признание и масштабирование. С 2025 года «Декада старшего поколения» включена в региональную программу «Башкирское долголетие». Мероприятия проекта теперь проходят на базе санаториев республики, собирая тысячи участников для комплексного оздоровления, занятий и живого общения. Проект пользуется поддержкой правительства региона.

«Это признание на федеральном уровне – большая честь и доказательство того, что наш подход востребован. Мы видим, как меняется жизнь участников, как они раскрываются, находят новых друзей и, главное, начинают более ответственно и активно относиться к своему здоровью. Поддержка руководства республики позволяет нам делать проект массовым и системным», – отметила Рима Шайдуллина.

Конкурс, который ежегодно проводится с 2018 года, направлен на пропаганду ЗОЖ, привлечение внимания общества к вопросам защиты здоровья, вовлечение специалистов в популяризацию физической культуры и совершенствование физкультурно-спортивной работы. В 2024 году на конкурс поступило рекордное количество заявок – 5217 из 89 субъектов России, а также из Китая, Кении, Аргентины и Танзании, что свидетельствует о его высоком международном статусе.

Победа проекта «Декада старшего поколения» подтверждает эффективность башкирского опыта в создании социальной среды для активного и здорового долголетия, который теперь рекомендован к изучению и распространению по всей стране.

Фото: пресс-служба ОП РБ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
