26 Декабря , 13:13

Андрей Назаров исполнил новогодние мечты уфимских детей с «Ёлки желаний»

В преддверии Нового года премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров традиционно присоединился к масштабной благотворительной акции.

В этом году заветные желания загадали 2757 ребят. Андрей Назаров выступил в роли одного из «добрых волшебников» для нескольких юных жителей Уфы. В рамках акции он подарил детям конструктор, спортивную куртку и сноуборд.

«Дарить настоящее чудо тому, кто верит в сказку, — вот в чем волшебство праздника, — отметил Андрей Назаров. — Давайте вместе сделаем этот Новый год по-настоящему теплым и радостным для каждого ребенка!»

Акция «Ёлка желаний» продолжается, и организаторы верят, что для каждого из 2757 детей найдется свой волшебник, готовый подарить праздник и веру в чудо.

Фото: скриншот видео со страница Андрея Назарова в ВК.

Автор: Мария СНЫТКИНА
