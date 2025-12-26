Андрей Назаров исполнил новогодние мечты уфимских детей с «Ёлки желаний»

В этом году заветные желания загадали 2757 ребят. Андрей Назаров выступил в роли одного из «добрых волшебников» для нескольких юных жителей Уфы. В рамках акции он подарил детям конструктор, спортивную куртку и сноуборд.

«Дарить настоящее чудо тому, кто верит в сказку, — вот в чем волшебство праздника, — отметил Андрей Назаров. — Давайте вместе сделаем этот Новый год по-настоящему теплым и радостным для каждого ребенка!»

Акция «Ёлка желаний» продолжается, и организаторы верят, что для каждого из 2757 детей найдется свой волшебник, готовый подарить праздник и веру в чудо.

Фото: скриншот видео со страница Андрея Назарова в ВК.