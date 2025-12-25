В Башкирии наградили лучшие МФЦ

Награды вручил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Азамат Абдрахманов. Поздравив победителей, он пожелал им достойно представить республику на всероссийском конкурсе.

Победителями в своих группах стали отделения МФЦ в селах Малояз и Кармаскалы, а также филиал МФЦ в Ишимбае.

Наградами также отмечены главный специалист оперзала МФЦ «Аркада» в Уфе Ирина Шакирова и ведущий специалист сектора пользовательского сопровождения оперзала МФЦ в Нефтекамске Ильвина Шакирова. Лучшим наставником признана главный специалист оперзала филиала МФЦ в Янауле Айгуль Ибатуллина.

— Такие конкурсы — отличная возможность объективно оценить каждую составляющую нашей региональной сети, будь то филиал, отделение или конкретный специалист. В конечном итоге все это способствует повышению эффективности работы МФЦ и улучшению качества жизни граждан, — отметила директор МФЦ РБ Наталья Куприянова.

Фото: Правительство РБ.