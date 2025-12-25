Радий Хабиров принял участие в заседании Совета безопасности

Темой обсуждения стало комплектование Вооруженных сил страны военнослужащими по контракту, сообщает пресс-служба главы РБ.

Дмитрий Медведев поблагодарил коллег за напряженную и добросовестную работу.

— Контракт о прохождении военной службы заключили на сегодняшний день порядка 417 тысяч человек, — заявил заместитель председателя Совета безопасности. — Кроме того, более 36 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции. Отдельная признательность — членам нашей комиссии, а также главам регионов за эффективную организацию отбора граждан на военную службу по контракту. При этом достойные результаты стали возможны благодаря патриотизму наших граждан, которые приняли решение о прохождении военной службы. Большое им за это спасибо.

Медведев подчеркнул, что работу по комплектованию Вооруженных Сил продолжат и в 2026 году. Одним из приоритетов станет укомплектование войск беспилотных систем.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.