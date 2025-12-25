Игорь Комаров исполнил новогодние желания детей из Башкирии

Предновогодняя церемония состоялась в общественной приемной главы государства в Уфе. Одиннадцатилетняя Ралина Бакиева из города Ишимбая решила учиться игре на гитаре, но у нее не было инструмента. Ее ровесник, уфимец Ролан Галеев видит себя в будущем мотогонщиком и потому попросил велосипед. А девятилетний житель города Туймазы Данил Нификов давно хотел получить в подарок электросамокат, чтобы быстрее добираться до школы.

Федеральный инспектор по Башкортостану Николай Разбежкин пригласил ребят и их родителей в приемную президента на чаепитие и там в праздничной обстановке передал им подарки – гитару, велосипед и электросамокат.

Затем для гостей провели экскурсию по приемной президента России. Рассказали, как работает госучреждение, пригласили в рабочие кабинеты.

«Об этом благотворительном проекте мы узнали совсем недавно. Решили поучаствовать. Даже не ожидали, что письмо дочери попадет в число счастливчиков. Теперь точно знаем – чудеса случаются под Новый год! И теперь моя Ралина сможет начать заниматься музыкой», – поделилась впечатлениями Розалия Бакиева, которая воспитывает четверых дочерей.

Напомним, что акция «Елка желаний» инициирована президентом России Владимиром Путиным и проходит по всей территории страны. Воспитанники детских домов, дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию, ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также пожилые люди, испытывающие трудности, в канун Нового года получают подарки.

Желающие принять участие в благотворительном мероприятии, чтобы исполнить чью-то мечту, могут зарегистрироваться на сайте елкажеланий.рф, затем снять открытку с интерактивной елки и далее следовать инструкции.

Фото пресс-службы ГФИ по РБ.