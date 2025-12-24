Заместителем главы Белорецкого района в Башкирии назначен ветеран СВО

Азамату Фанилевичу 39 лет, он родился в селе Серменево Белорецкого района в семье военнослужащего. Его отец Фанил Миннигалеевич — отличник внутренних войск МВД РФ, мама Зульфия Загировна — всю жизнь посвятила детям.

Азамат Фанилевич с отличием окончил Зуяковскую среднюю школу, затем Башгосуниверситет, окончил Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж. До СВО работал в нефтяной компании. С начала специальной военной операции принял решение отправиться на фронт. Окончил службу в должности заместителя командира штурмового батальона специального назначения «Ахмат». Участвовал в тяжелых боях в ЛНР и ДНР. После возвращения домой окончил магистратуру Грозненского государственного нефтяного технического университета.



Награжден медалью «За отвагу», знаком отличия «Герой СВО», медалью генерала Шаймуратова, орденом спецназа «Ахмат».

Вместе с супругой воспитывает четверых сыновей и дочь.

