Военнослужащие из Башкирии построили часовню в ДНР

Глава республики предложил возвести часовню во время одной из командировок в ДНР. Ранее бойцы своими силами построили в том же месте мечеть.

— Из Башкирии привезли гуманитарную помощь — отличный деловой лесоматериал. Мы посмотрели на него и решили: пустим на благое дело. Вчетвером, своими силами, начали рубить сруб. Размер выбрали компактный, но достойный — шесть на шесть метров. Когда все было готово, перевезли его на выбранное место. Там все бурьяном заросло, так что пришлось сначала потрудиться: расчистили территорию, все облагородили, поставили сруб и накрыли крышу. Успели как раз к великому празднику Курбан-байрам. Новая часовня получилась очень светлой и уютной, — рассказал военнослужащий из Баймакского района с позывным Моджахед.

Строительство часовни стало важным событием как для военнослужащих, так и для местного населения, особенно пожилых людей, ведь ближайший православный храм находится довольно далеко. Часовню венчает старинный купол с крестом, привезенный из Белебеевского района: он остался после реконструкции храма. Стены украшают иконы, переданные местными жителями, самой старой иконе — более ста лет.

— Во многих подразделениях, особенно в наших башкирских батальонах и полках, строятся мечети и храмы-блиндажи. Верующим мусульманам необходимы мечети для проведения пятничных служб, слушания проповедей и молитвы. Христиане, в свою очередь, посещают храмы в воскресенье, ставя свечи за здравие родных и близких и за упокой погибших однополчан, — рассказал «Молодежной газете» Хамза хазрат.

Такие места поклонения помогают людям обрести душевное спокойствие и укрепить веру, считают бойцы. Первую службу в новой часовне отслужил протоиерей Виктор Иванов. Первая молитва — за упокой душ усопших бойцов.

Фото: «Молодежная газета»