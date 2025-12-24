-25 °С
В Уфе мороз может помешать открытию центральной ёлки

Церемония зажжения огней на елке на площади имени Ленина пока намечена на 17.00 25 декабря, но может быть перенесена из-за сильного мороза.

— Завтра мы планируем открытие городской елки. Может быть, если погода такая, перенести? — задал вопрос на оперативном совещании мэр города Ратмир Мавлиев, обращаясь к заместителю главы администрации по гуманитарным вопросам Гуллярие Ялчикаевой.

— Если будет минус 30 градусов, как обещают, мы посмотрим по ситуации. А резиденция Деда Мороза в любом случае начнет работать, — ответила вице-мэр.

Добавим, что по сведениям Башгидромета, температура воздуха днем 25 декабря составит минус 25 — 30 градусов, местами до минус 30. В то же время МЧС предупреждает, что местами возможно понижение до минус 36 градусов.

Фото: Администрация Уфы.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
