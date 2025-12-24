В мэрии Уфы появился советник по гражданской обороне

Нового члена колллектива представил на оперативном совещании в мэрии глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

— Марат Раисович вам всем знаком. Он заслуженный спасатель республики, под его руководством МЧС стало эффективным органом обеспечения безопасности республики и вошло в число лучших в России. Уверен, что ваш огромный бесценный опыт будет нам полезен и нужен, — отметил мэр.

Ратмир Мавлиев также пояснил, что основные направления работы нового советника уже обозначены. Главная цель — чтобы Уфа становилась безопасной для горожан и все проблемы находили скорейшее решение.

Фото: скриншот видеотрансляции.