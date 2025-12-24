В Башкирию пригласят туристов из Китая

За последние двенадцать лет прямые соглашения заключены с пятью регионами, включая город Чунцин и провинцию Сычуань.

— За девять месяцев года на долю Китая пришлось 17,7 процента внешнеторгового оборота Башкортостана, что составило 485,4 млн долларов. Создана полноценная инфраструктура для взаимодействия. Это бондовая зона в Китае, выполняющая роль беспошлинного склада, а также Башкирско-китайский торговый дом, решающий вопросы логистики, трансграничных оплат и трансфера технологий, — отметил премьер-министр Андрей Назаров.

По словам министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргариты Болычевой, в ходе визитов в провинции Цзянсу и Хэйлунцзян был презентован торгово-экономический и инвестиционный потенциал Башкирии, организованы переговоры в формате B2В. Республика приняла участие в Харбинской международной ярмарке и фестивале «Сделано в России».

Китай по сути стал крупнейшим торговым партнером Башкирии.

— Экспорт подсолнечного масла из республики вырос на 5,2 процента, химической продукции и каучука — на 19,7 процента. Отмечен рост по таким группам, как семена льна, молоко и сливки сгущенные, рыба мороженая. Эти товары сегодня формируют 86,3 процента нашего продовольственного экспорта в КНР, — отметила руководитель ведомства.

Еще одно перспективное направление — развитие въездного туризма из КНР, в том числе медицинского. Башкирия также может быть включена в «красные маршруты».

Андрей Назаров поручил активизировать работу по всем направлениям. Речь идет о расширении экономического и гуманитарного сотрудничества с китайскими провинциями, организации прямого авиасообщения с ними, создании железнодорожной контейнерной площадки.

Фото: Правительство РБ.