-25 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
24 Декабря , 10:01

В Башкирии выявили владельцев почти 100 тысяч объектов недвижимости

План-график предусматривает выявление собственников 287 тыс. объектов, по которым отсутствует информация в реестре недвижимости. Эта работа должна завершиться до конца 2026 года, сообщили в Управлении Росреестра по РБ.

В Башкирии выявили владельцев почти 100 тысяч объектов недвижимости
В Башкирии выявили владельцев почти 100 тысяч объектов недвижимости

В нынешнем году обработана информация и выявлены собственники 96 тыс. объектов. 35 тысяч из них зарегистрированы, часть объектов снята с кадастрового учета или они признаны бесхозяйными, пояснил руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец.

Всего на 1 января 2021 года не были зарегистрированы права на 900 тыс. объектов. Эта цифра ежегодно снижается. Сейчас в реестре числятся 4,5 млн объектов, из которых права не зарегистрированы лишь на 4,4 процента, или на 197 тысяч.

Сведения о владельцах зачастую отсутствуют, если право собственности на объект было оформлено до 31 января 1998 года. Проверить статус объекта можно на сайте Росреестра в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости» или на Публичной кадастровой карте портала НСПД.

Владельцы таких объектов могут обратиться с заявлением о регистрации права в МФЦ или подать документы через личный кабинет на сайте Росреестра. Потребуются паспорт и правоустанавливающие документы на объект. Госпошлина не взимается.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru