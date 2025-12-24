В Башкирии выявили владельцев почти 100 тысяч объектов недвижимости

В нынешнем году обработана информация и выявлены собственники 96 тыс. объектов. 35 тысяч из них зарегистрированы, часть объектов снята с кадастрового учета или они признаны бесхозяйными, пояснил руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец.

Всего на 1 января 2021 года не были зарегистрированы права на 900 тыс. объектов. Эта цифра ежегодно снижается. Сейчас в реестре числятся 4,5 млн объектов, из которых права не зарегистрированы лишь на 4,4 процента, или на 197 тысяч.

Сведения о владельцах зачастую отсутствуют, если право собственности на объект было оформлено до 31 января 1998 года. Проверить статус объекта можно на сайте Росреестра в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости» или на Публичной кадастровой карте портала НСПД.

Владельцы таких объектов могут обратиться с заявлением о регистрации права в МФЦ или подать документы через личный кабинет на сайте Росреестра. Потребуются паспорт и правоустанавливающие документы на объект. Госпошлина не взимается.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.