Спортсмены Башкирии будут претендовать на участие в Международных военных играх

— Вчера на совещании с руководителями филиалов госфонда «Защитники Отечества» председатель фонда Анна Цивилева представила доклад о первых международных военных играх, которые пройдут в Российской Федерации в 2028 году. В играх примут участие более 140 стран. Для нас это большой этап в будущем, чтобы мы смогли сформировать сборную команду Республики Башкортостан, принять участие в отборочных турах и попасть в сборную России, — отметил Ирек Зарипов.

Спикер выразил надежду, что наши ребята смогут принять участие в этих грандиозных играх. Их, кстати, будут принимать сразу несколько стран.

Ирек Зарипов также сообщил, что количество ветеранов СВО, которые постоянно занимаются спортом, увеличилось в три раза. После Нового года у спортсменов появится спонсор, который будет помогать им в подготовке к соревнованиям и выезду на них. Также рассматривается вопрос о создании команды по баскетболу на колясках.

Фото автора.