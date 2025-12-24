-25 °С
24 Декабря , 13:52

Спортсмены Башкирии будут претендовать на участие в Международных военных играх

Масштабные соревнования состоятся в 2028 году, сообщил на пресс-конференции замдиректора  республиканского центра поддержки участников СВО «Башкортостан», паралимпийский чемпион Ирек Зарипов.

— Вчера на совещании с руководителями филиалов госфонда «Защитники Отечества» председатель фонда Анна Цивилева представила доклад о первых международных  военных играх, которые пройдут в Российской Федерации в 2028 году. В играх примут участие более 140  стран. Для нас это большой этап в будущем, чтобы мы смогли сформировать сборную команду Республики Башкортостан, принять участие в отборочных турах  и попасть в сборную России, — отметил Ирек Зарипов.

Спикер выразил надежду, что наши ребята смогут принять участие в этих грандиозных играх. Их, кстати, будут принимать сразу несколько стран.

Ирек Зарипов также сообщил, что количество ветеранов СВО, которые постоянно занимаются спортом, увеличилось в три раза. После Нового года у спортсменов появится спонсор, который будет помогать им в подготовке к соревнованиям и выезду на них. Также рассматривается вопрос о создании команды по баскетболу на колясках. 

Фото автора.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
