В Башкирии действуют 27 центров поддержки участников СВО и членов их семей

В правительстве Башкирии подвели итоги Года поддержки участников СВО и членов их семей. Итоговое заседание Межведомственной комиссии при главе Республики Башкортостан по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей провел заместитель премьер-министра Правительства РБ Руслан Хабибов.

Он отметил, что в нынешнем году в республике был заложен крепкий фундамент для комплексной поддержки наших земляков — участников СВО и их семей.

— Они должны знать — республика рядом, готова помочь и поддержать на каждом этапе возвращения к мирной жизни, — заявил он. И главной задачей на следующий год назвал создание центров поддержки во всех 63 муниципалитетах Башкирии.

Вице-премьер отметил, что такие центры сегодня работают в 27 районах и городах республики. Все они имеют оборудованные кабинеты психологической и юридической помощи, помещения для приема граждан и комнаты отдыха.

Фото: сайт правительства РБ.