Шеф-повар из Уфы будет бороться за звание лучшего в стране

Сто поваров страны проведут 24 часа у плиты без перерыва на сон и еду. Победитель получит 5 млн рублей.

Одним из участников телешоу станет 35-летний шеф-повар Юрий Тарасов из Уфы, специализирующийся на европейской кухне и блюдах с морепродуктами. Он вице-председатель гильдии шеф-поваров Башкортостана, кавалер знака достоинства Национальной ассоциации кулинаров, действующий судья и преподаватель. Выигрыш планирует инвестировать в развитие личного бренда и помощь детям.

«В нашем 24-часовом марафоне губит повара не сложная задача, его подводит тело — стресс и переживания сказываются на всем организме. Это лишний раз доказывает, что повар — это не просто человек у плиты. Это осознанная профессия, настоящее искусство. Нужно качать не только «библиотеку вкуса» в голове, но и свое тело, чтобы долго оставаться «в седле». За эти 24 часа мы хотим выбрать шефа, который станет олицетворением профессии, за которым пойдет молодежь, веря, что можно достичь недосягаемого», — отметил ведущий шоу Константин Ивлев.

Трансляция марафона «Русский шеф» пройдет на телеканале «Пятница!» 24 декабря с 11.30 до 23.30 (12+).

Фото: Телеканал «Пятница!».