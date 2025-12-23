Глава Башкирии выразил соболезнование Талгату Таджуддину в связи со смертью жены

«Выражаю глубочайшее соболезнование нашему уважаемому Верховному муфтию Талгату-хазрату Таджуддину в связи со смертью его супруги Сании Габдрауфовны, с которой они прожили вместе почти шесть десятилетий. Уважаемый Талгат-хазрат, примите слова искренней поддержки в адрес Вашей семьи. Разделяю Вашу скорбь», — написал Радий Хабиров.

Супруга Верховного муфтия, председателя ЦДУМ России Талгата Таджуддина — Сания Габдрауфовна Таджуддинова скончалась на 81-м году жизни. Об этом Талгат-хазрат сообщил в своих социальных сетях, призвав всех молиться за ее душу.

«Прошу ваших молитв — сегодня, в третий день месяца Раджаб, умерла моя спутница жизни, мать наших детей Сания Габдрауфовна. Пусть Аллах примет ее в рай, дарует ей прощение и место среди тех, кто вернется с чистым сердцем и верой», — написал муфтий.

Фото из аккаунта председателя ЦДУМ России Талгата Таджуддина.