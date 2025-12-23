-18 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
23 Декабря , 14:07

Глава Башкирии выразил соболезнование Талгату Таджуддину в связи со смертью жены

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования Верховному муфтию России Талгату Таджуддину в связи с уходом из жизни его супруги Сании Таджуддиновой.

Глава Башкирии выразил соболезнование Талгату Таджуддину в связи со смертью жены
Глава Башкирии выразил соболезнование Талгату Таджуддину в связи со смертью жены

«Выражаю глубочайшее соболезнование нашему уважаемому Верховному муфтию Талгату-хазрату Таджуддину в связи со смертью его супруги Сании Габдрауфовны, с которой они прожили вместе почти шесть десятилетий. Уважаемый Талгат-хазрат, примите слова искренней поддержки в адрес Вашей семьи. Разделяю Вашу скорбь», — написал Радий Хабиров.

Супруга Верховного муфтия, председателя ЦДУМ России Талгата Таджуддина — Сания Габдрауфовна Таджуддинова скончалась на 81-м году жизни. Об этом Талгат-хазрат сообщил в своих социальных сетях, призвав всех молиться за ее душу.

«Прошу ваших молитв — сегодня, в третий день месяца Раджаб, умерла моя спутница жизни, мать наших детей Сания Габдрауфовна. Пусть Аллах примет ее в рай, дарует ей прощение и место среди тех, кто вернется с чистым сердцем и верой», — написал муфтий.

Фото из аккаунта председателя ЦДУМ России Талгата Таджуддина.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru