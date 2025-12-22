Владимир Соловьёв оценил журналистов Башкирии

Руководитель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев прокомментировал итоги премии главы Башкирии в области журналистики «Достоверность. Ответственность. Мужество» за 2025 год.

— Часто бываю в Уфе, я присутствовал в тот момент, когда Радий Фаритович Хабиров объявил о создании этой премии и о том, какие будут номинации, — сказал Соловьев в интервью «Башинформу». — Недавно я вновь был в Уфе на съезде Союза журналистов Башкортостана, где присутствовал глава республики. Выступая, я сказал Радию Фаритовичу большое спасибо от журналистской общественности за правильное отношение к средствам массовой информации, к журналистам. Потому что Башкортостан во многом впереди всей страны по таким взаимоотношениям руководства республики и СМИ. Существует и развивается большое количество и печатных СМИ, и не только для взрослых, но и для детей и молодежи. Работают телеканалы, очень талантливые журналисты, все активно ездят на фронт, делают массу интересных репортажей, участвуют в конкурсах. Наше отделение Союза журналистов всегда в двадцатке лучших — этим можно гордиться. Впервые на съезде Союза журналистов Башкортостана были вручены девять удостоверений военкоров. Возможно, по стране пойдет эта инициатива. И, конечно, такая премия, как «Достоверность. Ответственность. Мужество», показатель того, каким образом и журналистское сообщество себя проявляет, и какое отношение к нему показывает руководство республики.

Фото: «Башинформ».